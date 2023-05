Oltre 20mila persone al concerto in onore di Re Carlo e lui si commuove per le parole del principe William

ROMA – Uno show pieno di luci, colori e musica, degna chiusura di un weekend impegnativo. Si è svolto al parco del Windsor Castle a Londra il Coronation Concert, il live organizzato in onore di Re Carlo, incoronato ufficialmente sabato 6 maggio.

Oltre 20mila i presenti che hanno cantato insieme a star come Lionel Ritchie, Katy Perry, i Take That e il nostro Andrea Bocelli. Una staffetta sonora la loro che ha entusiasmato non solo il re, ma anche la regina Camilla, William e Kate di Galles, i loro bambini George e Charlotte e l’intera famiglia reale seduta sugli spalti.

HARRY UNICO ASSENTE AI FESTEGGIAMENTI

Unico assente, sempre lui, Harry, volato in America subito dopo l’incoronazione per festeggiare il quarto compleanno del primogenito Archie, nato proprio il 6 maggio.

Il re si sarebbe detto dispiaciuto dell’assenza di Harry e avrebbe augurato un buon compleanno al nipote durante il pranzo di incoronazione.

IL DISCORSO DEL PRINCIPE WILLIAM

Faide a parte, il Coronation Concert ha mostrato il legame sempre più stretto tra Carlo e William, quest’ultimo sul palco per omaggiare il padre. “Potrei dire tante cose su mio padre- ha esordito con tono scherzoso- ma tranquilli, al contrario di Lionel, non parlerò per tutta la notte”. La citazione è per “All night long” che l’artista ha cantato durante la serata facendo ballare tutti.

Carlo si è emozionato durante il discorso più volte, quando l’erede al trono ha nominato la nonna – “Da lassù ci guarda con affetto e sicuramente oggi è una madre orgogliosa” – e quando si è diretto direttamente a lui: “Papà, siamo tutti molto orgogliosi di te”.

The Prince of Wales pays tribute to His Majesty The King at the #CoronationConcert. pic.twitter.com/7GNcJ0YfnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) May 7, 2023

E William – perfetto nel ruolo di futuro re – ha parlato più volte di servizio: una parola che è stata un mantra per la regina Elisabetta II, che sembra esserlo per re Carlo e per il 40enne. “Mi impegno a servirvi tutti- ha detto- Re, Paese e Commonwealth”.

SFARZO E MUSICA

È stato lo sfarzo a fare da padrone della serata. Luci e fuochi d’artificio hanno colorato il concerto, specialmente durante l’esibizione di Katy Perry. L’artista americana – che da qualche anno appoggia la fondazione benefica del re ‘British Asian Trust’- si è esibita con “Roar” e “Firework”.

Katy Perry performing “Firework” at King Charles’ Coronation concert. pic.twitter.com/4Jn9QG3LIV — Katy Perry Activity (@KatyActivity) May 7, 2023

Sul palco anche il nostro Andrea Bocelli che con il suo amico Sir Bryn Terfel ha cantato “You’ll never walk alone”.

Andrea Bocelli and Sir Bryn Terfel singing 'You'll Never Walk Alone' at the King Charles III Coronation Concert.@BBC courtesy#CoronationConcert pic.twitter.com/NU0bXY0Ayc — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) May 7, 2023

Cantano e ballano i reali – dai bimbi ai più grandi – sulle note degli artisti sul palco. Nella line up anche i Take That senza Robbie Williams (avrebbe declinato l’invito come hanno fatto colleghi del calibro di Ed Sheeran ed Elton John) e la cantante nigeriana Tiwa Savage, già nel disco di Beyoncè colonna sonora de Il re leone.