Meloni incontra Rutte: “L’Ue ha cambiato approccio, la priorità è la difesa dei confini”

ROMA – “Abbiamo discusso in maniera molto pragmatica di migranti, uno dei temi più complicati: l’Europa deve affrontare questo problema come europeo, partendo dalla difesa dei confini esterni e la lotta ai trafficanti. Un tema che diviene ancora più importante e rilevante all’indomani della tragedia di Cutro, dove domani si terrà una riunione del Consiglio dei ministri“. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo l’incontro a palazzo Chigi con il premier olandese Mark Rutte. “C’è una cambio di approccio in Europa- sottolinea Meloni- un approccio euoropeo, per combattere i trafficanti e anche per salvare la vita delle persone”.

MIGRANTI. MELONI: UE DEVE FARE PASSI AVANTI CONCRETI

“Il prossimo Consiglio europeo deve fare dei passi in avanti concreti” sui migranti, a partire “dalla rotta del Mediterraneo centrale e la cooperazione con i Paesi africani”.

UCRAINA. MELONI: ASSISTENZA CONTINUERA’ A 360 GRADI

Sulla situazione in Ucraina poi, la premier ha assicurato: “L’assistenza all’Ucraina continuerà a 360 gradi”.