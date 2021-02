Venezia, la ‘Cena dei sindaci’ devolve 11.000 euro per l’Acqua Granda

VENEZIA – Per il Comune di Venezia vale 11.012 euro la ‘Cena dei sindaci camerieri’ che si è svolta il 7 febbraio dell’anno scorso nel centro servizi di via delle Magnolie di Monastier, in provincia di Treviso, evento benefico organizzato dal Gruppo Sogedin per raccogliere fondi a favore dei Comuni del litorale veneto colpiti dall’Acqua Granda e delle mareggiate del 12 novembre 2019.

La somma, circa un terzo di quanto raccolto in quell’occasione, viene oggi accreditata a favore del Comune di Venezia. “Ringraziamo il Gruppo Sogedin e tutti coloro che si sono prodigati per questa raccolta fondi. L’Acqua Granda è stata una tragedia per la nostra città, cui ora si è aggiunta anche l’epidemia da coronavirus. Questi fondi, frutto della solidarietà di molte persone, assumono dunque un significato ancora più profondo. La nostra amministrazione non può che ringraziarvi tutti di cuore”, commenta l’assessore comunale al Bilancio Michele Zuin. Il resto del ricavato dell’evento sara’ devoluto ai Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e San Michele al Tagliamento”.

