VIDEO | Covid, De Luca: “Contrario a linea di governo, manda Italia al manicomio”

NAPOLI – “Sono nettamente contrario alla linea che sta seguendo il governo”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un sopralluogo all’ospedale del mare di Napoli dove oggi si è aperta una voragine nel parcheggio della struttura. De Luca, parlando della strategia del governo in relazione alle nuove misure per contenere la diffusione del virus, auspica che ci sia “una sola zona per tutta l’Italia, tranne le zone rosse nelle Regioni che hanno un tasso di contagio altissimo. La linea delle mezze misure – osserva – serve a prolungare all’infinito l’epidemia e mandare al manicomio l’Italia, i cittadini e gli operatori commerciali. Una linea unitaria per l’Italia e scelte semplici, chiare ed applicabili. Altrimenti, con le mezze misure allunghiamo i tempi dell’epidemia e mandiamo al manicomio il Paese intero”.

DE LUCA: “AVREMO PICCO CONTAGI A FINE GENNAIO“

“C’è da prevedere che un picco di contagio lo avremo a fine gennaio”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine di un sopralluogo all’ospedale del mare di Napoli. De Luca ha chiesto al governo “una verifica del dato epidemiologico a fine gennaio prima di prendere decisioni per le attività commerciali, la mobilita’ e la scuola. È evidente – ha aggiunto – che c’è stato un rilassamento tra Natale e Capodanno. Occorre verificare le ricadute di quel periodo festivo, e’ inutile prendere oggi mezze misure”.