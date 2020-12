Quarant’anni senza John Lennon, a consolarci è la sua musica immortale

Quarant’anni in cui la consolazione ha viaggiato sulle note di canzoni immortali come ‘Imagine’, ‘Instant Karma’, ‘Working Class Hero’, e la storia del ragazzo di Liverpool ha riempito pagine di libri e fotogrammi di film, dedicati alla sua controversa relazione con i Beatles (in particolare con l’altro leader della band Paul McCartney), alla storia d’amore e d’arte con Yoko Ono, al matrimonio fallito con Cynthia Powell e al rapporto col figlio Sean, alla difficile gestione di una popolarità che lo ha consacrato icona di un movimento socio-politico a cui lui sentiva di appartenere fino ad un certo punto.

Ma è proprio la morte assurda, avvenuta per mano di un suo fan, l’aspetto più morbosamente esplorato in questi quarant’anni di assenza. Ogni dettaglio di quelle macabre ore, dell’assassino che non scappa ma si ferma a leggere alcune righe de ‘Il giovane Holden’, mentre John muore tra le braccia di Yoko, è stato trasposto in pellicole e pagine di libri, quasi a voler mettere nero su bianco la fine impossibile da credere di un mito.