Le Azzurre battono 3-0 l’Argentina e conquistano i quarti dei Mondiali di pallavolo

(Credit foto: Galbiati/FIPAV)

ROMA – L’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallavolo, in corso in Olanda e Polonia, grazie alla vittoria per 3-0 sull’Argentina. Questi i parziali: 25-19, 25-18, 25-17. La Nazionale conquista dunque con una giornata di anticipo l’accesso ai quarti della rassegna iridata: agile l’impegno contro le sudamericane, pratica archiviata in poco meno di un’ora e mezza per la settima vittoria al Mondiale e 22 punti conquistati, ottimo viatico per il quarto che si disputerà l’11 ottobre ad Apeldoorn.

Contro l’Argentina Mazzanti ha confermato la formazione uscita vincitrice dalla sfida con il Giappone: Orro palleggiatrice, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro. Nel primo set le squadre sono rimaste a contatto fin sul 12-12, poi la Nazionale ha cambiato marcia (15-13). Paola Egonu è stata imprendibile per il muro e la difesa avversaria (18-14), al contrario le argentine non sono più riuscite a incidere. Il servizio azzurro ha creato non pochi problemi alla ricezione delle sudamericane e il parziale si è chiuso sul (25-18).

Nel secondo set l’Italia ha impiegato poche azioni per prendere il comando (12-8). Orro si è affidata spesso a Danesi e la centrale azzurra ha fatto male alle argentine (14-9). Per larghi tratti le campionesse d’Europa sono state assolute padrone del campo (18-12), poi hanno abbassato il ritmo e la formazione sudamericana ha tentato di accorciare le distanze (20-15). Il finale ha visto le Azzurre gestire tranquillamente il vantaggio (25-18). Più combattuta la terza frazione: dopo l’allungo tricolore le sudamericane hanno reagito (13-12), ma Orro e compagne punto dopo punto hanno aumentato il ritmo (18-14). Mazzanti ha dato spazio a Lubian, Malinov, Nwakalor e l’Italia si è imposta senza problemi (25-17).

SYLLA: “LAVORIAMO PER UN GRANDE OBIETTIVO”

“Siamo contente ma forse non al 100% perché potevamo essere più belle e fare una prestazione migliore. Il match con il Giappone ci ha lasciato un po’ di pesantezza ma la partita di oggi è stata anche una preparazione per domani“. Così Miriam Sylla a caldo ai microfoni della Rai. Quanto alla prestazione personale, la capitana spiega: “Anche dalla panchina spero di dare il mio supporto, e quando sono in campo do tutto quello che posso. Sappiamo che siamo una squadra in continua crescita, abbiamo lavorato molto negli ultimi cinque mesi stiamo ancora lavorando per un grosso obiettivo, vedremo dove ci porterà il nostro impegno”.

Domani le campionesse d’Europa si giocheranno il primo posto del girone E contro la Cina (ore 13.30 diretta Rai 2 e Sky Sport Uno). Nei quarti di finale la prima del girone E affronterà la quarta, mentre la seconda scenderà in campo contro la terza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it