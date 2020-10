Guccini canta ‘Migranti’: “La gente non legge e certa politica ne approfitta”

BOLOGNA – Più che chiedere ‘cosa manca alla politica’ per affrontare in maniera efficace il tema dei migranti “io mi chiederei cosa manca alla gente?’, perché certe forze politiche basano le loro azioni su questo tema su ciò che pensa la gente: se da un’analisi demoscopica emerge che la gente la pensa in un certo modo, loro agiscono di conseguenza, ma questa non è politica, è populismo”. A dirlo, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’album ‘Note di viaggio-Capitolo 2: non vi succederà niente’, è il cantautore Francesco Guccini.

Nell’album, che contiene una serie di brani del cantautore reinterpretati da artisti come Vinicio Capossela, Zucchero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Emma e Roberto Vecchioni, è presente anche la canzone ‘Migranti‘, cantata da Guccini e I Musici. Da qui la domanda sull’argomento immigrazione, con Guccini che ‘punta il dito’ contro la gente che “a volte si professa anche fortemente cattolica, ma poi quando si parla di migranti mostra di ‘avere dei dubbi'” e che soprattutto “non legge quasi più e non approfondisce”, consentendo a certa politica di “fare leva” su questa ignoranza. E questa superficialità, secondo il cantautore, è “l’aspetto più grave” quando si affronta il tema dell’immigrazione.