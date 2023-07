Marco Fiori sulla laurea di Zaki: “Uno scempio”. Ma il sindaco di Rimini non ci sta

RIMINI – Dopo le “scimmie urlatrici” ecco lo “scempio” del laureato in “studi gender”. Nuova uscita del consigliere comunale della Lega a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, Marco Fiori. Se durante gli ultimi Campionati mondiali di calcio aveva etichettato i tifosi in festa del Marocco, ieri si è concentrato su Patrick Zaki. Commentando sui social la notizia della laurea, ha scritto: “Egiziano (che gli egiziani non vogliono). Studente a Bologna (a scrocco). Non parla una parola di italiano. Il nostro governo si è stracciato le vesti dandogli la cittadinanza italiana (io in consiglio ho votato contro). Si laurea in Studi gender. Non basta ancora con sto scempio?”.

Un pensiero, anche in questo caso, stigmatizzato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Mentre il leghista scriveva, il primo cittadino presentava alla stampa la kermesse sui fumetti Cartoon Club, dedicata quest’anno al tema dei diritti negati con un focus proprio sulla storia di Zaki. “Come si può vedere, l’esponente leghista in pochi mesi ha già fatto progressi evidenti in termini di civiltà e umanità- ironizza il primo cittadino- niente più paragoni con specie animali”. Tuttavia, conclude, leggendo il post “rimane purtroppo ancora senza risposta la domanda che pubblicamente feci allora: a chi scrive e pensa certe cose, deve essere rivolta più indignazione o pietà umana?”. Come a dire, con un gioco di parole, “non Fiori ma opere di bene”.