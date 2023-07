Alfa Sistemi: “Il digitale per la sostenibilità”

San Vito al Tagliamento (Pordenone) – La sostenibilità al centro di un incontro che si è tenuto alla Lef (Lean Experience Factory) in sinergia con l’azienda tecnologica friulana, Alfa Sistemi.

Snocciolati dati su inflazione, crescita economica del nostro Paese, export: al centro rimane, sempre e comunque, la digitalizzazione delle imprese come modus per raggiungere gli obiettivi imposti a livello globale, o almeno comunitario, in tema di sostenibilità ambientale.

Le imprese per essere competitive sul mercato devono fare scelte ed investimenti sostenibili. Queste scelte si dipanano anche in materia di benessere dei lavoratori, oltre che di resilienza e flessibilità, nell’accogliere le esigenze sempre diverse del cliente.

Sta mutando il rapporto cliente-fornitore, in una ottica di fare sempre meglio per il territorio e per l’intero Paese che si posiziona in un mercato globale, con le sue leggi, vincoli ed anche possibilità. Da un punto di vista prettamente finanziario, anche gli istituti di credito, offrono strumenti per fare fronte agli investimenti sostenibili, ed alla crescita delle aziende in virtù di questi dogmi, oramai prioritari.

A fare da padrona di casa, insieme a Marco Olivotto direttore generale di Lef, Federica Meroi, responsabile commerciale di Alfa Sistemi, che ha esposto e chiarito quali sono le soluzioni per la digitalizzazione proposte dalla azienda per le imprese manifatturiere italiane. “Non ci poniamo limiti- ha affermato Meroi- siamo pronti ad offrire la nostra professionalità a chiunque voglia ottimizzare i suoi processi produttivi, nell’ottica della sostenibilità ambientale’.

Ha portato la sua testimonianza di impresa sostenibile, cresciuta a passi da gigante, il manager friulano: Cristian Paravano, alla guida di Sarno Display, azienda globale nel settore dei display per il mondo beauty, del gruppo veneto: Gatto Astucci.

Paravano ha ricordato che l’azienda che guida a Carnate (Monza-Brianza) è stata scelta da Chanel per i suoi espositori: “Un player come Chanel ha scelto le nostre soluzioni, proprio perché puntano alla sostenibilità ambientale”.

In Lef sono presenti esempi concreti di applicazione delle soluzioni di Alfa Sistemi alle linee produttive.