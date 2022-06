NAPOLI – Il cedimento di alcuni terrazzamenti a strapiombo sul mare si è verificato ad Amalfi, in provincia di Salerno, dove i vigili del fuoco sono impegnati dalle 13:30 di oggi. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Il crollo ha riguardato dei terrazzamenti sottostanti la strada statale 163 e in prossimità della diga foranea del porto.

