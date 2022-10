Successo ad Amalfi per ‘Spiagge e fondali puliti’: raccolti 30 kg di plastica e 60 di ingombranti

NAPOLI – Ben 30 chilogrammi di plastica, 40 kg di rifiuti non differenziati, 60 kg di rifiuti ingombranti, uno pneumatico e più di 3 Kg di cicche di mozziconi di sigarette. È questo il bilancio dei rifiuti raccolti durante l’iniziativa “Spiagge e Fondali Puliti”, mentre dalle profondità del mare sono stati portati a galla dai sub circa 200 kg di rifiuti, tra reti, bottiglie di vetro e di plastica, nasse di ferro usate dai pescatori, cime, tubi in plastica, una grossa asse di ferro, ancore e anche un enorme secchio eroso dal mare. Un successo, quindi, per la seconda edizione dell’iniziativa promossa dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, in sinergia con l’Associazione Nazionale MareNostrum Archeoclub d’Italia a salvaguardia del mare e dell’ecosistema naturale.

STUDENTI, VOLONTARI E SUB. A DARE UNA MANO ANCHE I TURISTI

“Spiagge e Fondali Puliti” è stata un’esperienza immersiva per i 60 studenti dell’Istituto Superiore “Marini Gioia” di Amalfi che insieme ai sub di ArcheoClub d’Italia, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia Costiera, ai volontari della Protezione Civile Millennium, all’Arpac Campania, ai dipendenti dell’ufficio ambiente dell’Ente comunale, hanno ripulito l’arenile e lo specchio antistante il porto. Tanti anche i bagnanti e i turisti stranieri che, affascinati dal valore sociale e civile dell’iniziativa, si sono uniti ai ragazzi, contribuendo alla pulizia della spiaggia.

OPERAZIONE SPIAGGIA PULITA AMALFI: PROTAGONISTI I GIOVANI

“I protagonisti sono stati gli studenti delle scuole – ha sottolineato Ilaria Cuomo, delegata all’Ambiente ed igiene, Educazione ambientale ed ecologia di Amalfi – Siamo una città di mare, viviamo di mare e abbiamo il dovere di preservarlo. Procederemo nella tutela del nostro habitat: è in corso anche la campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli esausti (prossimo appuntamento sabato prossimo), mentre venerdì ci dedicheremo alla pulizia dell’area “La Selva” con i bambini dell’istituto comprensivo Gerardo Sasso. L’educazione ambientale parte dai giovani: loro sono il nostro futuro e desideriamo che diventino del protagonisti attivi”.

PROTEZIONE CIVILE: IN CAMPO NON SOLO PER LE EMERGENZE

“Siamo felici per la riuscita dell’iniziativa di Amalfi. Come protezione civile cerchiamo sempre di essere vicini, non solo nei momenti di emergenza, di tipo idrogeologico o per incendi boschivi, ma a tutela di tutte le iniziative culturali – ha sottolineato l’assessore Francesco De Riso con delega alla Protezione Civile – Abbiamo la fortuna di vivere in un posto bellissimo, conosciuto in tutto il mondo: abbiamo il dovere di preservarlo in ogni modo possibile. Il mare è forse la nostra principale risorsa, dal turismo ai trasporti alla pesca”.

L’AMBIENTE E’ NOSTRO

“Le persone – ha rimarcato Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub D’Italia – devono abituarsi a capire che l’ambiente è nostro, occorre civilizzare e non sporcare C’è ancora tanto da pulire, quello che abbiamo recuperato stamattina è soltanto il 10% di quello che è là sotto. Mi auguro che questa Amministrazione che è molto propensa a questa attività ci convochi a breve per ripetere l’intervento. Obiettivo di Archeoclub è valorizzare i comuni beni culturali e ambientali. Oggi in un patrimonio Unesco significa lanciare un segnale molto forte. Questo ambiente è uno spettacolo, deve essere ancora di più valorizzato e rispettabile”.

PER GLI STUDENTI ESEMPIO DI EDUCAZIONE CIVICA ATTIVA

“I giovani hanno accolto bene l’esperienza – ha raccontato la vice preside del Marini Gioia, Maddalena Di Ruocco – Vuol dire che hanno una sensibilità verso il patrimonio naturale che hanno ricevuto in dono. Sono stati attivi, non si sono stancati, anzi hanno manifestato il desiderio di proseguire. Spero non rimanga isolata come attività, ma si costruiscano al contrario le condizioni per replicare. È un esempio di educazione civica attiva, non tra i banchi di scuola, ma impegnandosi e sporcandosi le mani”.

Al termine dell’attività di raccolta, anche un breve momento di riflessione con l’Arpac, prima di scoprire la targa con cui gli studenti hanno adottato la spiaggia adiacente al porto.

