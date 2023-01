Asl Roma 6, attivo il day hospital oncologico all’Ospedale dei Castelli

ROMA – Attivo dal 9 gennaio il day hospital oncologico presso l’Ospedale dei Castelli. L’attività della Uoc di Oncologia Aziendale presso il nosocomio è iniziata il 30 novembre con l’avvio delle prestazioni ambulatoriali ed è diretta dal dottor Mario Barduagni, con la collaborazione delle dottoresse Valentina Leoni, Lorena Rossi e Patrizia Trenta.

Il servizio ambulatoriale comprende prime visite e visite di controllo nell’ambito dei percorsi di follow up oncologico. Il day hospital è attualmente dotato di quattro posti letto per il trattamento delle neoplasie solide a maggior incidenza, in particolare quelle del tratto gastroenterico, toracico e genito-urinario.

La presenza della Uoc oncologia all’interno dell’Odc migliora l’efficienza del percorso diagnostico terapeutico per i tumori del colon (Pdta colon retto). Inoltre, l’attivazione dell’oncologia medica all’interno del presidio ospedaliero favorisce la gestione multidisciplinare del paziente ed un più semplice e rapido accesso alle cure. Uno degli obiettivi è la continuità assistenziale attraverso equipe mediche dedicate.

Si può accedere al servizio tutte le mattine dal lunedì al venerdì previa prenotazione al Cup con prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista per le visite ambulatoriali, mentre la programmazione del DH oncologico per i trattamenti è a cura del personale medico. “L’attività di oncologia dell’Ospedale dei Castelli va ad aggiungersi a quella già presente presso i presidi di Anzio e Marino, rafforzando la capacità di presa in carico dell’azienda, i tempi di attesa per le cure e il miglioramento della gestione dei nostri pazienti” ha commentato il direttore generale Cristiano Camponi.