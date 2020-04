VIDEO | Coronavirus, suora 83enne lascia l’ospedale di Avellino tra gli applausi

NAPOLI – Ha lasciato la città ospedaliera di Avellino una 83enne di Ariano Irpino ricoverata all’ospedale Moscati dal 17 marzo scorso nell’unità operativa di medicina interna perchè affetta da Covid-19. La guarigione dell’anziana suora e il suo ritorno in città sono stati festeggiati dal personale del Moscati con applausi. La suora ha voluto ringraziare il personale della struttura che l’ha assistita. Ariano Irpino è una delle ‘zone rosse’ individuate in Campania per un focolaio di nuovo coronavirus.

