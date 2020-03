Il 17 aprile arriva ‘Diavoli’, la serie tv con Dempsey e Borghi

ROMA – Il 17 aprile, alle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv arrivano i dieci episodi di Diavoli: il thriller finanziario internazionale targato Sky Original che, dopo la première in Italia, debutterà nei prossimi mesi anche negli altri Paesi del gruppo Sky e in Francia. La nuova serie Sky original – prodotta da Lux Vide e basata sull’omonimo best seller (edito Rizzoli) di Guido Maria Brera – è un thriller internazionale sul palcoscenico dell’Olimpo della finanza mondiale, girato tra Roma e Londra interamente in lingua inglese.

Nel trailer, rilasciato oggi, si vede il cast all-star guidato da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey rispettivamente nei ruoli di Massimo Ruggero e Dominic Morgan. Al fianco dei due attori c’è Kasia Smutiniak, nel ruolo di Nina: la sofisticata e molto determinata moglie di Morgan, al quale è unita da sentimenti ma anche interessi. Completano il cast Lars Mikkelsen, Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen.