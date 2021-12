L’Imbruttito dal sindaco Sala: “Spostiamo la Prima della Scala”

BOLOGNA – La prima della Scala? S’ha da spostare, perchè proprio il 7 dicembre esce al cinema “Mollo tutto e apro un chiringuito”, la pellicola del Milanese Imbruttito. A chiedere al sindaco Giuseppe Sala di spostare la Prima del teatro ci pensa proprio lui, l’Imbruttito, che in un video si presenta a Palazzo Marino nell’ufficio del ‘Mayor’ e gli fa questa richiesta.

Sala finge di accontentarlo, proponendo addirittura di cambiare il nome di piazza della Scala con quello del nuovo film. Poi si torna coi piedi per terra, con l’Imbruttito che canta un po’ pezzo del Macbeth, l’opera lirica in programma alla Scala il giorno di Sant’Ambrogio. E con l’invito al sindaco Sala a vedere il nuovo film.

Il video, che è girato in un Palazzo Marino deserto dove l’attore comico entra di soppiatto in punta di piedi, si intitola “L’Imbruttito meets the Mayor“.

LEGGI ANCHE: Leonardo, Milano lo ricorda con la magia del volo. E scende in campo il ‘Milanese imbruttito’

QUI IL TRAILER DEL FILM: