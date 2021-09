Bianchi: “Al lavoro su linee guida per togliere le mascherine se vaccinati”

ROMA – “L’indicazione che ho dato sugli studenti non vaccinati è contenuta nel decreto legge del 6 agosto, dov’è scritto che faremo un’indicazione precisa. Non è immediata, ma stiamo lavorando con il Garante della privacy per dare delle linee guida che permettano di salvaguardare la privacy – per evitare rischi di discriminazione – ma che permettano anche di dare un segnale forte di ritorno a una nuova normalità”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto questa mattina a ‘Tutti in classe’, su Radio1.

IL 13 SETTEMBRE TUTTI I DOCENTI SARANNO IN CATTEDRA

“Quest’anno abbiamo fatto 60mila assunzioni in ruolo senza sanatorie, facendo i concorsi. E abbiamo anticipato di 40 giorni l’immissione di tutti gli incarichi annuali. Per quanto ci riguarda, l’impegno che ci siamo presi è che il 13 settembre – quando arriveranno in classe i ragazzi – tutte le persone che ci devono essere ci saranno. Rimarrà la quota di supplenze brevi che devono fare i presidi se qualcuno sta male o non c’è. Stiamo lavorando per avviare il concorso ordinario prima della fine dell’anno”.