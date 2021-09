I talebani conquistano la provincia del Panjshir: “Finita la guerra in Afghanistan”

ROMA – La provincia del Panjshir è stata “completamente portata sotto il controllo dell’Emirato islamico” di Afghanistan: lo ha riferito oggi il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, con un messaggio sui social network. In una nota, allegata a un post su Twitter, si aggiunge: “Il popolo del Panjshir non sarà mai discriminato in alcun modo, siamo tutti fratelli e abbiamo un obiettivo comune”.

Nel comunicato si conclude: “Con queste recenti vittorie, il nostro Paese è completamente uscito dal vortice della guerra“. Nella valle del Panjshir i talebani hanno fronteggiato forze legate ad Ahmad Massoud, figlio di Ahmad Shah Massoud, capo guerrigliero di origini tagike a capo dell’Alleanza del nord, noto anche come il “leone del Panjshir”, ucciso nel 2001.