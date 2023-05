A Milano la chiusura della convention di Forza Italia, l’intervento di Berlusconi è il più atteso

ROMA – È in corso a Milano la convention di Forza Italia. Una due giorni iniziata ieri agli East End Studios, che vede l’alternarsi sul palco di esponenti di governo e di partito. Il momento più importante però, è atteso per oggi, quando tutti potranno ascoltare il messaggio di Silvio Berlusconi, ricoverato da un mese all’ospedale San Raffaele di Milano.

LA DIRETTA

13.23 – BARELLI: SMENTITI UCCELLACCI MALAUGURIO, PARTITO È PRESENTE

Il centrodestra si poggia su tre pilastri e Forza Italia è fondamentale. Gli uccellacci del malaugurio sono stati smentiti: Forza Italia è presente, i nostri amministratori locali e nazionali lo testimoniano ogni giorno”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a “La Forza dell’Italia”, la manifestazione di Forza Italia in corso a Milano.

“Nella coalizione di centrodestra – ha proseguito – abbiamo il nostro Dna, siamo i rappresentanti del garantismo, dell’atlantismo, dell’europeismo, dei valori cristiani. Le differenze con Lega e Fratelli d’Italia sono la forza della nostra coalizione. Abbiamo evitato l’aumento delle tasse sulla casa, abbiamo chiesto e ottenuto il taglio del cuneo fiscale, insistiamo sul fatto che far parte dell’Europa non significa piegare la testa a ciò che chiedono gli altri paesi. La prossima campagna elettorale deve avere un obiettivo: portare il centrodestra a trazione italiana anche al governo dell’Europa, con Forza Italia al centro”, ha concluso.

12.26 – FORZA ITALIA. CATTANEO: PARTITO DEVE ESSERE SCALABILE E BASATO SUL MERITO

“Come sapete ho la responsabilità oggi di Vicecoordinatore nazionale con delega all’organizzazione del movimento, per lavorare al fianco del Presidente Berlusconi al radicamento di Forza Italia. Abbiamo bisogno davvero di un partito strutturato dal Nord al Sud, dove ogni coordinamento provinciale deve avere la sua struttura ed il suo organigramma, con l’obiettivo di avere un responsabile azzurro per ognuno dei comuni italiani, anche quelli più piccoli. Dobbiamo però essere anche un partito aperto e sempre inclusivo. La logica del ‘meno siamo meglio stiamo’ non ci deve appartenere. Noi dobbiamo costruire un partito scalabile e basato sul merito, dove anche l’ultimo dei militanti può ambire a diventare consigliere comunale o sindaco o parlamentare. Il partito deve essere aperto e contendibile, basato sul merito, il tutto avendo come unico leader Silvio Berlusconi”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato e Vicecoordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo all’evento del partito di Silvio Berlusconi in corso a Milano.