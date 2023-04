ROMA – Il gossip impazza, ma non c’è nessuna certezza. La nuova fidanzata di Cesare Cremonini sarebbe una famosa giornalista del Tg1. A lanciare la bomba è Chi, nel numero in edicola questa settimana.

“Dopo la fine della storia d’amore con Martina Maggiore, chiusa ufficialmente lo scorso gennaio- si legge in una pillola di gossip- sembra che il cuore di Cesare Cremonini abbia ripreso a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo”.

Sui social è già totonomi, ma tra i più quotati ci sarebbe quello di Giorgia Cardinaletti, che Cremonini ha incontrato lo scorso settembre in occasione dell’uscita di “Stella di mare”, il duetto virtuale con Lucio Dalla.