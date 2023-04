Stromae sta male: annullato anche il concerto a Roma

ROMA – Stromae si ferma e lo fa fino alla fine di maggio. Sono annullati, perciò, i 15 concerti che erano in programma per i prossimi due mesi. Tra questi anche quello di Roma, in calendario il 16 maggio al Palazzo dello Sport. Altri spettacoli erano previsti ad Amsterdam, Tolosa, Basilea, Ginevra, Londra, Colonia, Berlino e Lione.

I PROBLEMI DI SALUTE

“Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento”, ha scritto sui social pubblicando la notizia. “Condivido con voi con rammarico questa notizia che mi riempie di tristezza, ma devo ammettere i miei limiti”, ha aggiunto promettendo di tornare presto con notizie più positive.

NON È IL PRIMO STOP DELLA CARRIERA

Già nel 2015 il cantautore aveva dovuto fermarsi per uno scompenso psichico che gli provocava giramenti di testa e crisi d’ansia. Troppo grande lo stress arrivato con la fama, è stato lui stesso ad ammetterlo nel 2017 al quotidiano francese Libération, in un’intervista con lo stilista Karl Lagerfield.

“Ero arrivato ad un punto che ormai era diventato obbligatorio: dover uscire con un album, ritornare sul palco, fare promozione…avevo bisogno di dire no. Il momento in cui tutto- ha ricordato- è cambiato è stato durante un firmacopie alla Fnac di Lilla, dove c’era tantissima gente. Quando sono ripartito dal negozio, la folla aveva circondato l’auto ed erano tutti scatenati perché davano colpi sull’auto, come se fossi Michael Jackson. In quel momento avevo come l’impressione che stessi uscendo dal mio corpo”.

DISPONIBILE IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI

Per i biglietti dei concerti è possibile chiedere il rimborso. “Non vedo l’ora di vedervi tutti- ha concluso l’artista di Alors on danse- e di riprendere questo tour insieme ai miei team che mi hanno supportato durante questi anni. Abbiate cura di voi”.