Harry Potter e i doni della morte, Report e il commissario Montalbano: i programmi stasera in tv

In questa puntata di Report si parla di coronavirus e guerra dei tamponi, un nuovo viaggio nell’Italia colpita da Covid-19. Filo conduttore, la guerra dei tamponi dal nord fino in Sicilia, dai protocolli seguiti, ai controlli sulle zone più esposte, ai dati sui contagi. Le telecamere di Report sono andate a Bergamo, la provincia con il più alto numero di morti e di contagiati in Italia. Forse la pandemia poteva essere contenuta o anche solo rallentata.