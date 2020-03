Coronavirus. Italia 1 cambia la programmazione, i fan dei Harry Potter insorgono: “Io resto a casa ma voglio la maratona”

ROMA – Restare a casa per rallentare la diffusione del Coronavirus, è questa la raccomandazione che ha fatto il Governo a tutti gli italiani, decidendo ieri sera di estendere la zona rossa all’intero territorio italiano e sostenendo la campagna #iorestoacasa promossa dal ministero dei Beni Culturali.

ITALIA 1 CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE

Come passare il tempo tra le mura domestiche? Per incentivare le persone a restare nelle proprie abitazioni, da oggi martedì 10 marzo 2020, Italia 1 ha deciso di cambiare il proprio palinsesto, dando ampio spazio a programmi dedicati alle famiglie.

MATTINO:

• Dalle prime ore del giorno alle 8.30 la fascia con i migliori cartoni animati dedicati ai più piccoli.

• Dalle 8.30 esordisce la serie di documentari BBC “Planet Earth 2 – Meraviglie della natura”: un viaggio emozionante attraverso i panorami più belli del pianeta Terra realizzati con altissima qualità cinematografica.

• Dalle ore 9.30 circa riparte “The Flash”, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo: ogni mattina tre episodi della prima stagione.

POMERIGGIO:

• Dalle ore 14.00 confermati gli appuntamenti con le serie cult “I Simpson” e “The Big Bang Theory”.

• Dalle ore 16.00, una sequenza di film adatti a tutta la famiglia e mai visti nella fascia di day time. Tutte storie senza tempo per chi in questo periodo ha più tempo da trascorrere a casa. Tra i titoli: “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe”, “Tarzan”, tutti i film della saga di “Shrek” e molti altri.

• Dalle ore 18.00 circa riprende la consueta programmazione amata dal pubblico di Italia 1.

I FAN DI HARRY POTTER RECLAMANO LA MARATONA

Nella nuova programmazione di Italia 1 non figura pero’ Harry Potter, e cosi’ i fan su Twitter sono insorti chiedendo a gran voce a Mediaset di mandare in onda l’intera saga con protagonista il piccolo mago.

La tradizionale maratona era programmata per inizio gennaio, ma all’improvviso e’ stata cancellata nello sconcerto dei tanti potterhead che l’attendevano con ansia, tanto che in men che non si dica, il giorno in cui e’ stata cancellata, Harry Potter e’ diventato trending topic su Twitter. Oggi il piccolo mago e’ tornato a essere tendenza sul social, grazie all’accorato appello dei tanti fan che vogliono rivedere per l’ennesima volta la saga nata dalla penna di J.K. Rowling sul piccolo schermo.