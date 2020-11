Metalmeccanici, lo sciopero è “un successo”: “Federmeccanica surreale, apra le trattative”

RE DAVID: “ADESIONE DI MASSA ALLO SCIOPERO”

“Le notizie che ci arrivano dell’Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo e da Leonardo sono molto positive”. Lo dice la leader della Fiom, Francesca Re David, interpellata in piazza dell’Esquilino in occasione dello sciopero di 4 ore dei metalmeccanici.

“I lavoratori e le lavoratrici hanno aderito in massa allo sciopero. Sono in corso tanti presidi, da Roma ci colleghiamo con 9 piazze. L’importante- conclude la sindacalista- e’ che i metalmeccanici contribuiscano al rinnovo del loro contratto, mettendo in campo la loro mobilitazione e la risposta e’ positiva”.

RE DAVID: DA FEDERMECCANICA ATTEGGIAMENTO SURREALE

“Ci aspettiamo che Federmeccanica cambi posizione e apra le trattative“, continua Re David, in conferenza stampa al presidio a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto. Per la sindacalista e’ “surreale che Federmeccanica non riconosca il rinnovo del contratto che e’ un diritto imprescindibile. È surreale che non riconosca il salario.

Scioperiamo per il salario– sottolinea Re David- perche’ e’ necessario far ripartire il mercato interno. E’ necessario redistribuire”.

Rispetto all’adesione la leader della Fiom cita Mittal di Genova con il 60%, Leonardo Caselle a Torino 90% tra gli operai e 60% tra gli impiegati. Insomma, “c’e’ forte adesione e convinzione”.

UILM: SCIOPERO RIUSCITO, CONTRATTO FA DA APRIPISTA

“Dalle informazioni che abbiamo lo sciopero e’ pienamente riuscito“. Lo dice il leader della Uilm, Rocco Palombella in conferenza stampa in piazza dell’Esquilino in occasione dello stop di 4 ore dei metalmeccanici. Per il sindacalista “il rinnovo del contratto dei metalmeccanici ha sempre rappresentato elementi di merito e di tutela che hanno fatto da apripista per gli altri“.

BENAGLIA: NON SI PUÒ ASPETTARE, RINNOVARE CONTRATTO

Lo sciopero dei metalmeccanici “non e’ anacronistico ne’ velleitario: vuole recuperare un tavolo di trattativa che affronti i temi del salario e dei diritti dei lavoratori in chiave moderna“. Lo dice il segretario della Fim Cisl, Roberto Benaglia.

“Lo sciopero di oggi e le manifestazioni dei metalmeccanici – sottolinea-assumono un doppio significato: il primo, alla viglia dei nuovi provvedimenti che chiudono le citta’ e le grande pressioni da parte dei sindacati per garantire l’occupazione, tenere aperte le aziende, far ripartire l’industria metalmeccanica, dare prospettive al settore. Il secondo motivo- conclude Benaglia- e’ il rinnovo del contratto che, dopo un anno dalla scadenza, non puo’ piu’ attendere: questo e’ il momento di rinnovare il contratto”