VIDEO| ‘Per lanciarsi dalle stelle’: “Una storia per normalizzare ansie e paure”

ROMA – Una storia di una ragazza pugliese. Una storia di tutti e tutte perché le ansie e le paure delle vita sono di tutti. E lo sa bene Sole Santoro (interpretata dalla giovane e talentuosa Federica Torchetti), che ha paura di tutto, soffre di un serissimo disturbo d’ansia e va in terapia. È lei la protagonista di ‘Per lanciarsi dalle stelle’ di Andrea Jublin, scritto da Alice Urciuolo (‘Skam Italia’, ‘Prisma’) e tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Parenti (edito da Garzanti), su Netflix da oggi. “La differenza con il libro sta nel racconto della paura. Nel romanzo si parla di una paura generica, qui del disturbo d’ansia generalizzato“, ha spiegato Urciuolo nella sede romana di Netflix.

Sole è una ragazza di quasi 25 anni nata e cresciuta a Conversano, in Puglia, una dimensione idilliaca che però comincia a starle stretta. Ma non è semplice prendere la decisione di cambiare vita e trasferirsi altrove, perché soffre da sempre di disturbi di ansia: per Sole compiere un qualunque, anche insignificante gesto può diventare un’impresa titanica. “Ho studiato a fondo il disturbo d’ansia generalizzato. Ho analizzato tremori, vertigini, senso di inadeguatezza costante. Sole scarica tutto sulle mani. Questo mi ha permesso di lavorare molto sul corpo per mettere in scena un attacco di panico“, ha raccontato Federica Torchetti. L’unica in grado di comprenderla e aiutarla è sempre stata Emma, la sua migliore amica, che però adesso non c’è più. È stata quest’ultima a scrivere la lettera che Sole riesce a leggere solo pochi giorni prima di compiere venticinque anni. È un’esortazione ad avere uno slancio di temerarietà: la protagonista deve stilare una lista delle piccole e grandi paure che la paralizzano e poi affrontarle una ad una. Dopo tanto tentennare, anche grazie al supporto e all’incoraggiamento di un nuovo gruppo di amiche e amici, Sole accetta. E da quel momento il suo viaggio – accompagnato dalle musiche de La Rappresentante di Lista, Billie Eilish, Cosmo, Colapesce-Di Martino, The Bitch Hotel e Margherita Vicario ft. IZI – diventa un cammino alla scoperta di sé che la conduce verso mete che, come spesso accade, non sono quelle che s’era immaginata. Un viaggio – accompagnato dalle musiche de La Rappresentante di Lista, Billie Eilish, Cosmo, Colapesce-Di Martino, The Bitch Hotel e Margherita Vicario ft. IZI. Nel cast anche Celeste Savino, Lorenzo Richelmy e Cristiano Caccamo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it