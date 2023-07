Alla Stazione Termini di Roma il nuovo FRECCIALounge di Trenitalia

ROMA – La stazione Termini, a Roma, ha una nuovissima lounge firmata Trenitalia. Uno spazio esclusivo di oltre 500 metri quadri riservato ai titolari di CartaFRECCIA Oro e Platino. Trasformare l’attesa dei viaggiatori in un momento di piacere è l’obiettivo del FRECCIALounge che al suo interno ospita l’area bistrot, l’area working con prese elettriche e Wifi gratuito e l’area relax per leggere un libro o sfogliare l’edicola digitale. Non solo accoglienza, informazione e ristorazione, ma anche il ‘Giardino delle mura’: una sala indipendente affacciata sulle Mura Serviane con un ecosistema botanico verticale arredata con 5 poltrone.

L’area Bistrot

“Con questo spazio abbiamo voluto coccolare ancora di più i nostri clienti– ha detto all’Agenzia Dire l’AD di Trenitalia, Luigi Corradi- Roma è solo un punto di partenza perché c’è un progetto di ammodernamento e modifica di tutti i nostri FRECCIALounge. Questo nella Capitale è davvero eccezionale perché siamo riusciti a trasformare una location dando priorità ai nostri ospiti: è una lounge bella, comoda e funzionale. Abbiamo pensato a chi vuole riposare, a chi vuole mangiare uno snack e a chi deve lavorare, per questi ultimi c’è anche una sala riunioni. E poi la vista è su piazza dei Cinquecento”.

L’AD Trenitalia Luigi Corradi e Pietro Diamantini, direttore Business AV al taglio del nastro

L’accesso al primo piano della stazione è aperto anche a chi ha un biglietto ‘Executive’ o ‘Salottino’ o un carnet da 10 o 15 viaggi in ‘business’ e prima classe.

Dopo il FRECCIALounge a Roma è previsto un rinnovamento anche negli altri spazi di Milano, Bologna, Firenze e Napoli.