Francia, ucciso un 27enne con un proiettile ‘flash ball’ della polizia

ROMA – Un’altra tragedia in Francia. Un 27enne è morto a Marsiglia dopo essere stato colpito da un proiettile di tipo ‘flash ball’ sparato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto presumibilmente per un violento shock a livello del torace. I ‘flash ball’ in dotazione delle forze dell’ordine francesi non sono propriamente proiettili, ma un tipo di armi in grado di lanciare munizioni di gomma. La procura di Marsiglia ha aperto un’inchiesta.

