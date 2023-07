Cosa sono i ‘proiettili flash ball’ che hanno causato la morte di un 27enne in Francia

ROMA – Un ragazzo di 27 anni è morto a Marsiglia dopo essere stato colpito da un proiettili di tipo ‘flash ball’ sparato dalla polizia. Il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad un violento shock toracico provocato dal colpo. Ma che cos’è un ‘flash ball’?

COSA SONO I FLASH BALL

Sebbene chiamati ‘proiettili’, in realtà i flash ball sono un tipo di armi in dotazione alla polizia francese. Nello specifico, si tratta di lanciatori portatili in grado di sparare munizioni di gomma. Ideati dal produttore di armi da caccia Verney-Carron, vengono descritti come alternativa meno letale alle classiche armi da fuoco. I proiettili sono studiati per evitare, anche a brevissime distanze, di penetrare il corpo di una persona. Possono, invece, provocare un impatto equivalente al pugno di un campione di boxe.

I flash ball sono stati dati in dotazione alla polizia francese per combattere la violenza urbana e mantenere l’ordine pubblico, senza potenzialmente uccidere gli assalitori. Tuttavia, sebbene ‘meno letali’, hanno causato diverse ferite gravi negli ultimi anni.

Come riporta The Local, nel 2010 un uomo è morto dopo essere stato colpito al petto da un proiettile sparato da circa 4,4 metri di distanza da un flash ball durante un alterco con la polizia a Marsiglia.