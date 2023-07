Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 4 in provincia di Messina

ROMA – Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato questa mattina alle ore 06:07 in Sicilia, a 5 chilometri da Cesarò, in provincia di Messina. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato a 19 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente anche nei comuni limitrofi, San Teodoro, Bronte e Maniace. Una seconda scossa di 2.0 è stata avvertita poco dopo. Non risultano feriti o danni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it