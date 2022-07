Venduta in un lampo la villa che Berlusconi regalò a Francesca Pascale

MILANO – La villa che Silvio Berlusconi aveva acquistato nel 2015 a Casatenovo per la sua ex compagna Francesca Pascale, non è più sul mercato.

La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, è stata gestita da Lionard S.p.A. e, dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente. Lo comunica, d’intesa con la famiglia Berlusconi, la stessa Lionard S.p.A. in una nota.

La lussuosa villa, che si trova nel cuore della Brianza lecchese, è di oltre mille metri quadrati e ha un parco di oltre 30.000. Francesca Pascale non ci viveva più da tempo.

“Sino ad oggi è stato osservato il massimo riserbo sia sulla proprietà che sulla trattativa, nel rispetto della privacy che garantiamo ai nostri clienti- spiega Dimitri Corti, CEO & Founder di Lionard S.p.A- tuttavia, alla luce delle recenti speculazioni rilasciate da soggetti terzi non coinvolti nella negoziazione, abbiamo scelto di derogare al nostro modus operandi per precisare che la villa non è più disponibile sul mercato“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it