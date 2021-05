Ferrari, presentata la nuova 812 Competizione

ROMA – È stata lanciata oggi, per “clienti e fan di tutto il mondo”, la Ferrari 812 Competizione, nuova versione speciale in edizione limitata che si basa sulla 812 Superfast. Nel corso dell’evento, trasmesso in diretta sui canali social della casa di Maranello, è stata svelata anche la 812 Competizione A: si tratta di una spider Targa, a sua volta in serie limitata, come omaggio alla “tradizione delle scoperte” del Cavallino rampante.

LEGGI ANCHE: Premio Randstad a Ferrari, indicata dal 74,3% degli italiani come “datore di lavoro ideale”

La presentazione si è tenuta nella sede del dipartimento ‘Attività Sportive Gt’, recentemente inaugurata, che si affaccia sul circuito di Fiorano, e questo “per rinsaldare il legame inscindibile che esiste fra le auto stradali della casa di Maranello e il suo ineguagliabile Dna racing”, segnalano da Ferrari. Il lancio si è aperto con alcuni giri di pista della 812 Competizione, con l’inconfondibile rombo del V12 aspirato Ferrari.

Al termine dei giri Enrico Galliera, chief marketing & commercial officer di Ferrari, ha presentato la vettura e ha successivamente svelato le forme della 812 Competizione A. La coppia di vetture in ballo, dedicata a un ristretto gruppo di collezionisti e puristi “della più nobile tradizione Ferrari”, punta alle massime prestazioni: “Gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo e aerodinamica hanno permesso di raggiungere nuove vette prestazionali”, spiegano tra l’altro da Maranello.