Autostrade, l’annuncio dell’ad Tomasi: “Sconti su pedaggi per ritardi causati da cantieri”

NAPOLI – “In queste settimane il traffico sta aumentando, l’apertura delle regioni ha incentivato lo spostamento. Noi stiamo pianificando con tutte le amministrazioni a livello nazionale di sospendere i cantieri quando ci saranno le previsioni di spostamento, ovviamente il periodo da giugno a luglio è quello più critico. Andremo a sospendere tutti i cantieri attualmente in atto”. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, oggi a Napoli per la presentazione di un protocollo d’intesa con l’università Federico II.



Tomasi ha parlato anche di un “sistema innovativo” relativo al pagamento dei pedaggi. “Se faccio un ritardo nel mio percorso perché c’è un cantiere – ha spiegato il dirigente -, e ci rendiamo conto che stiamo impattando sulla mobilità degli utenti, ci sarà in automatico il calcolo del tempo perso e la remunerazione di uno sconto relativo all’impatto che ha avuto. Dietro c’è una tecnologia di gestione dei dati estremamente complessa, ma da giugno lo metteremo in funzione”.