Il Giro d’Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre

ROMA – Il Giro d’Italia si correra’ dal 3 al 25 ottobre. Lo ha reso noto l’Uci, la Federazione internazionale di ciclismo, diramando il nuovo calendario delle manifestazioni rinviate a causa dell’emergenza coronavirus: in poco piu’ di tre mesi sono stati compressi gli eventi dell’intera stagione, con inevitabili sovrapposizioni tra corse a tappe e classiche. Il via il primo agosto con le Strade Bianche nei territori intorno a Siena. L’8 agosto spazio alla Milano-Sanremo, mentre dal 7 al 14 settembre si correra’ la Tirreno-Adriatico. Quindi, per quanto riguarda le manifestazioni nel nostro Paese, sara’ la volta del Giro (3-25 ottobre), senza la partenza prevista da Budapest, in Ungheria. Nello stesso periodo, pero’, sono state programmate anche la Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), l’Amstel Gold Race (10 ottobre) e il Giro delle Fiandre (il 18), con la Parigi-Roubaix il 25. Nell’ultima settimana del Giro dovrebbe partire anche la Vuelta di Spagna (dal 20 ottobre all’8 novembre). Infine, il 31 ottobre, il Giro della Lombardia. Per la prima volta il Tour de France anticipera’ il Giro, dal momento che il calendario prevede la Grande Boucle dal 29 agosto al 20 settembre.