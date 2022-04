Tg Politico Parlamentare, edizione del 5 aprile 2022

UCRAINA, ITALIA ESPELLE 30 DIPLOMATICI RUSSI

Gli orrori russi a Bucha non sono un caso isolato, in altre città il bilancio di civili uccisi “potrebbe essere ancora più alto”. E’ la denuncia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Pugno duro dell’Italia che espelle 30 diplomatici russi. Una misura, spiega il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, necessaria “per motivi di sicurezza nazionale”. L’Europa intanto annuncia il quinto pacchetto di sanzioni. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen propone divieti sull’import dalla Russia, porti chiusi, un embargo sul carbone russo e stop a quattro banche chiave. Secca la replica di Vladimir Putin, che minaccia limiti all’export di cibo e attacca: “L’Occidente scarica i suoi errori economici sulla Russia”. Il premier Mario Draghi chiede un’indagine indipendente sulle stragi russe. “I crimini di guerra vanno puniti. I responsabili dovranno risponderne”.

FISCO, ECCO COME CAMBIA LA RIFORMA

Uno scivolo di due anni, prima di tornare al regime Irpef ordinario, per le partite Iva che lasciano la flat tax al 15% perché superano i 65mila euro di reddito. L’aliquota verrà stabilita quando verranno emanati i decreti legislativi. E’ questa la misura più delicata su cui si regge l’accordo dentro la maggioranza sulla delega fiscale. La riforma cambia ancora e il 19 aprile approderà nell’aula della Camera. Il Pd, contrario all’estensione della tassa piatta, ottiene però che parte del gettito vada a regioni e comuni. Arriva il cashback fiscale, come chiesto dal Movimento 5 stelle, che consentirà di incassare direttamente sul conto corrente il rimborso delle spese socio sanitarie detraibili. Per gli autonomi un’altra novità: un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi.

IL TRICOLORE RIENTRA DA PECHINO 2022, OLIMPIADI CONTRO LA GUERRA

“Si recuperi ragionevolezza in Europa e nel mondo”. E’ l’appello per la pace lanciato ancora una volta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ricevendo al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici di rientro da Pechino 2022, il capo dello Stato sottolinea che “l’aggressione della Russia all’Ucraina e’ esattamente il contrario dello spirito dei Giochi”. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi rappresentano “i valori di pace, amicizia, collaborazione e confronto leale”, sottolinea Mattarella. E pensando al massacro di Bucha, il capo dello Stato ribadisce “quanto siano orribili le immagini che arrivano dalla guerra”. Per il presidente della Repubblica, il “sostegno a chi resiste” è doveroso “con iniziative di carattere politico ed economico” per “ritrovare le ragioni del buon senso”.

PANDEMIA E GUERRA, POLITICHE INDUSTRIALI CONTRO LA CRISI

Prima la pandemia poi la guerra in Ucraina, a cui si somma la crisi energetica. Per ragionare su come rispondere alle sfide economiche e sociali Consenso Europa ha messo attorno a un tavolo operatori economici e rappresentanti di imprese che hanno dialogato con la Vice ministra al Mise Alessandra Todde e il deputato Pierluigi Bersani. Per l’ex ministro serve una politica industriale che sappia “programmare in un contesto di mercato” e nel mezzo della trasformazione digitale. Per Bersani quindi la politica non deve muoversi “per spot ma fare scelte ordinate”. Todde osserva che “il 16% delle nostre industrie hanno sospeso la produzione, il 30% sta pensando di farlo, quindi la situazione ci impone profonda attenzione verso il mondo dell’impresa e di rivedere la nostra politica energetica”.