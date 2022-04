Traffico di droga sull’asse Olanda-Italia-Usa, giro d’affari da 150mila euro al mese

PALERMO – Il traffico di droghe sintetiche dall’Olanda all’Italia e, da qui, verso gli Usa, scoperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania coinvolgeva anche altri paesi esteri. Dal capoluogo etneo, infatti, le spedizioni di droga giungevano anche in Canada, Australia, Ucraina, Thailandia, India, Israele, Pakistan, Giappone, Nuova Zelanda, Iran e Grecia, oltre che altre località italiane.

L‘inchiesta, denominata ‘Empire’ dal nome del protale del ‘deep web’ in cui avveniva la rivendita delle sostanze ai vari acquirenti, ha fatto emergere un giro d’affari mensile di circa 150.000 euro: parte dei ricavi sarebbe stata investita dal presunto capo dell’organizzazione, Giuseppe Mangiameli, e dalla moglie nella costruzione di una villa nel quartiere San Giorgio che è stata sequestrata. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile, che hanno portato ad arrestare i sei componenti della banda che aveva base operativa nel rione San Giovanni Galermo, gli acquirenti delle sostanze stupefacenti sintetiche pagavano con somme in criptovaluta Bitcoin che, una volta convertite in euro, venivano ripartite tra i membri della gang attraverso una serie di versamenti o ricariche su carte prepagate.

Le indagini, inoltre, hanno portato a numerosi sequestri di droghe sintetiche del tipo MDMA, ecstasy e ketamina, per un totale complessivo di oltre 30 chili. Alcuni dei sequestri sono stati eseguiti direttamente in territorio statunitense con la collaborazione delle autorità Usa. Per incrementare il proprio illecito giro d’affari, in alcuni casi la banda si inseriva anche nella compravendita di armi comuni da sparo che, come la droga, venivano nascoste nei garage del rione San Giovanni Galermo.