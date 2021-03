NAPOLI – “La zona rossa era evitabile, non è colpa del fato. Non è serio fare lo scaricabarile”. Cosi’ Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “La responsabilità – osserva – ricade sulla Regione Campania e sul presidente commissario Covid che non hanno svolto il loro lavoro”.

LEGGI ANCHE: Covid, la conferma di De Luca: “Campania in zona rossa”