L’addio di Roma a Monica Vitti. La grande attrice sepolta al Verano

ROMA – Roma ha salutato Monica Vitti per l’ultima volta. Si sono svolti nel pomeriggio, nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, i funerali dell’attrice deceduta mercoledì scorso a 90 anni. Il feretro, accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato accompagnato da un lungo applauso dei tanti cittadini presenti che hanno assistito alle esequie grazie a un maxischermo montato nella piazza. A officiare Monsignor Walter Insero, rettore della chiesa. Tra i presenti, oltre al marito Roberto Russo, anche Walter Veltroni, Giancarlo Giannini, Pino Quartullo, Athina Cenci, Marisa Laurito, l’ad di Rai Cinema Paolo del Brocco, Lina Sastri, Sandra Ceccarelli, Eleonora Giorgi e Zeudi Araya.

“Monica era profonda e spiritosa, sapeva utilizzare in tanti modi i suoi infiniti talenti. Era anche colta e popolare, due parole che sapeva tenere insieme”, ha ricordato Veltroni. “Monica, oggi un Paese intero non solo ti saluta, ma ti dice che dopo i venti anni di silenzio discreto che hai scelto, un silenzio pieno di amore, ti vuole più bene di prima. Non ci sei stata, ma c’eri e ci sei”, ha aggiunto l’ex sindaco.

“La città l’ha sempre stimata e amata. In questi giorni tutto questo amore si è sentito. L’omaggio dei romani è stato l’omaggio a una grandissima artista e a una persona straordinaria”, ha sottolineato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il feretro di Monica Vitti verso le 16.30 ha lasciato la chiesa degli Artisti, sempre tra gli applausi dei presenti, diretto al cimitero del Verano.