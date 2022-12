Cervinia inaugura stagione sci in Vda

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 4 dic. – Cervinia ha dato il via alla stagione dello sci in Valle d’Aosta con la riapertura dei suoi impianti. Con una novità, l’apertura della nuova seggiovia a 6 posti Gran Sommetta, posizionata tra le piste di Valtournenche e l’area sciistica di Breuil-Cervinia-Zermatt. La seggiovia di ultima generazione, con cupola di protezione, sostituisce la preesistente sciovia, velocizzando notevolmente il passaggio tra i diversi settori del comprensorio e coprendo in 4 minuti il tragitto di 1.163 metri che conduce ai 3.093 metri della stazione di arrivo. Inaugurata anche la pista 34 che collegherà la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Cervinia e il tapis roulant coperto per bambini e principianti al campetto di Cretaz. Quanto agli impianti, da venerdì 23 novembre sono in funzione quelli che salgono a Plan Maison, Cime Bianche Laghi e Plateau Rosa, a cui vanno ad aggiungersi le seggiovie Plan Maison, Fornet, Bontadini con le piste 6, 6.0, 6.00, il tapis roulant di Plan Maison, la pista del Ventina (n. 7) fino a Cime Bianche Laghi e la seggiovia Gran Sometta con la pista 12.

Per l’occasione, nel primo weekend di apertura, dal 25 al 27 novembre, la funivia da Breuil-Cervinia è stata aperta già dalle 8, mentre l’ultima discesa da Plateau Rosa è avvenuta alle 16.10. L’inaugurazione del 25 novembre rappresenta il primo tassello verso l’apertura, prevista nelle prossime settimane, di tutto il Cervino Ski Paradise che, oltre a Breuil-Cervinia, comprende i comprensori sciistici di Valtournenche, Torgnon e Chamois. È l’inizio di una stagione lunghissima, che dall’autunno si protrarrà fino a primavera inoltrata, concludendosi il 7 maggio 2023.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27, Plan Maison ha ospitato un divertente parco giochi con i gonfiabili. Non sono mancati musica, intrattenimento, happy hour, gadget per tutti e, soprattutto, consigli di esperti skimen e, previa registrazione, la possibilità di poter testare gratuitamente gli sci -ben 500 paia- delle marche (Atomic, Blizzard, Dynastar, Fischer, Head, Nordica, Rossignol, Salomon e Voelkl) che fanno parte del Pool Italia.

