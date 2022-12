Terremoto alle isole Eolie: scossa di magnitudo 4.6

PALERMO – Questa mattina si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 alle Isole Eolie. Il sisma, registrato dalle apparecchiature dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 8:12, ha avuto origine nel mare a sud-ovest di Lipari e Vulcano, di fronte alla costa messinese, a una profondità di tre chilometri. Otto minuti dopo, nello stesso punto, si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 2.

NON RISULTANO DANNI

A seguito dell’evento sismico registrato dall’Ingv in Sicilia alle Isole Eolie (Messina), alle ore 8.12 con magnitudo 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato sull’isola di Vulcano – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it