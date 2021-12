Celletti (TopNetwork Spa): “Innovazione e intelligenza artificiale per rivoluzionare la Pa”

ROMA – Sulla digitalizzazione “l’Italia ora è indietro, ma non è detto che sia per forza un aspetto negativo. Forse partendo oggi, coi manager e le aziende adeguate si può fare il grande salto perché si riesce a diventare digitali, in ritardo, sfruttando le nostre tecnologie“. Così Franco Celletti, amministratore delegato di TopNetwork Spa, intervistato dall’agenzia Dire.

“Noi ci stiamo provando – continua l’ad – la risposta è abbastanza positiva perché le pubbliche amministrazioni si rendono conto che sono indietro e fanno fatica a seguire le evoluzioni che i cittadini chiedono. Questi strumenti dovrebbero permettere loro di essere più efficienti, e a noi di creare nuove opportunità di lavoro“. Sull’intelligenza artificiale “abbiamo fatto alcune app, come per esempio quella per i Vigili del Fuoco che velocizza le operazioni di ricerca dei dispersi grazie ai droni. È un banale esempio, ma l’intelligenza artificiale si può applicare davvero in tutti gli altri settori, c’è una logica simile. Forse è complicato da spiegare, ma è facilmente applicabile in tutti i settori”, assicura Celletti.

Un nuovo fondo francese punta su TopNetwork Spa. “È entrato ad agosto, volevamo crescere in una nuova famiglia per avere più capacità economico-finanziaria e il fondo ha creduto in noi. Siamo stati la prima azienda italiana che ha acquisito qui in Italia, ora farà altri investimenti in Spagna, Francia, Portogallo e ancora qui da noi”, spiega l’ad di TopNetwork Spa Franco Celletti, intervistato dall’agenzia Dire.



Il fondo “ci ha scelto perché ci considera una società tecnologicamente avanzata – prosegue Celletti – con una capacità di crescita estremamente elevata tanto che nel giro di 3-4 mesi abbiamo già presentato acquisizioni di altre aziende”. Una parte della proprietà “è sempre italiana, siamo rimasti all’interno, io coi vecchi soci – sottolinea – e nel giro di poco tempo riteniamo di fare una crescita tecnologica e finanziaria molto importante”.



Il fondo, ribadisce l’ad di TopNetwork Spa, “ci ha riconosciuto la capacità e la voglia di innovarci. Abbiamo portato avanti il progetto di un polo informatico di eccellenza ad Agrigento, siamo andati un po’ a rilento col Covid però alla fine abbiamo raggiunto più del 50% delle persone che avremmo dovuto inserire, circa 20-22 persone ora lavorano sul progetto. Abbiamo portato anche i giovani sull’attività, facendo formazione. Su questo aspetto siamo contenti, ora con il fondo stiamo pensando di aprire un polo ulteriore al Sud, non solo legato a TopNetwork, ma che rientri anche tra le società che il fondo ha già in Europa”, conclude Celletti.