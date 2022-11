Crosetto: “I nostri militari sono i primi costruttori di pace”

ROMA – “Sono i nostri militari i primi costruttori di pace. Sono i nostri soldati impegnati nelle missioni all’estero. In Iraq, in Libano, nel Mediterraneo. Pensi a quanti non ci sono più. Alle loro famiglie. Chi odia di più la guerra è chi la guerra l’ha guardata negli occhi. Chi ha sentito il rumore delle granate. Chi ha perso amici. Chi ha difeso la pace con la vita sa più di chiunque altro quanto la guerra sia disumana. E se un’atroce mancanza di umanità si agita dietro ogni guerra, c`è un incredibile carico di umanità che rende i nostri militari unici. Lo sanno i bambini afghani a cui i nostri soldati regalano palloni per giocare a calcio dove si continua a sparare”. Queste le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ad Avvenire rispetto alla giornata di oggi per le celebrazioni del 4 Novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, e il valore della pace: “Non c’è contraddizione“.

