Tim Summers Hits, i cantanti dell’ultima puntata

ROMA – Ultimo appuntamento con il Tim Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Con il suo suggestivo affaccio sul golfo di Trieste, sarà Portopiccolo palcoscenico della quinta puntata, in onda questa sera a partire dalle 21.20 circa su Rai 2 e in simulcast streaming sul canale tv di Radio2 su RaiPlay.

TIM SUMMER HITS, I CANTANTI DELL’ULTIMA PUNTATA

Tanti i cantanti attesi sul palco per l’ultima puntata di Tim Summer Hits:

– Albe

– Mario Biondi

– Bresh

– Coez

– Dargen D’amico

– Deddy

– Ditonellapiaga

– Fedez, Tananai e Mara Sattei

– Gaudiano

– La Rua

– Mr. Rain

– Myss Keta

– Nek

– Valentina Parisse

– Rettore

– Matteo Romano

– Sissi

– Alvaro Soler

– Margherita Vicario

– Nina Zilli

