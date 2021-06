Vaccino, l’idea americana: birra gratis al pub per chi si immunizza

ROMA – Cosa non si è disposti a fare per sorseggiare una birra gratis, da soli o in compagnia. È questo quello che devono aver pensato i gestori di un pub di Sterling, nello Stato americano della Virginia, pronti a regalare una pinta di lager a quanti decidano di vaccinarsi con il siero anti-Covid di Johnson & Johnson negli spazi esterni del locale. ‘Una birra in omaggio per il vaccino’ potrebbe essere lo slogan di questa curiosa e singolare iniziativa, che intende incentivare i cittadini americani a farsi immunizzare e porre così un freno alla pandemia.

“Ho solo pensato che fosse una buona opportunità per vaccinarmi molto rapidamente”, ha spiegato uno dei clienti che hanno aderito a questa sorta di open day che mette insieme alcol e salute, in un video rilanciato da testate internazionali. “Conoscere una nuova birreria e prendere un po’ di birra gratis. È stata davvero una bella idea”. E allora via i dubbi, via le paure legate all’ago o al vaccino stesso. Largo invece all’alcol, anche perché non si paga nulla. “Questo posto- ha aggiunto un altro avventore- si trova davvero vicino a dove lavoro, è proprio in fondo alla strada del mio ufficio. Sono qui durante la mia pausa pranzo, mi vaccino e bevo la mia birra, non posso davvero lamentarmi”. Un’opportunità diversa, fuori dal comune, della quale sta beneficiando la comunità di Sterling, “anche perché non tutti vogliono o possono andare a vaccinarsi in un grande centro” ha dichiarato un responsabile della farmacia organizzatrice delle vaccinazioni. “Questa iniziativa ha certamente dei vantaggi per quanti vivono in città piccole come questa”.