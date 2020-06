No a baci sul set e ‘sceriffo’ anti-covid: Hollywood prepara la ripartenza

ROMA – Con la fine del lockdown Hollywood si prepara a ripartire. No ai baci sul set e alle scene di massa, no ai viaggi durante le riprese, istituzione di uno ‘sceriffo’ anti-Covid (figura che dovra’ occuparsi di far rispettare i protocolli di sicurezza), controllo della temperatura all’ingresso e somministrazione del test per il Coronavirus. Queste sono solo alcune delle linee guida per la ripresa delle lavorazioni di film e serie televisive presentate dalla Industry-Wide Labor-Management Safety Committee Task Force: la task force proposta dalle principali unioni sindacali americane dello spettacolo americano con il supporto di major (come Warner Bros. e Disney) e di aziende (come Amazon, Apple e Netflix). Regole pensate, come si legge nel documento, “per minimizzare il rischio di contrarre o di diffondere il Corovavirus”. Inoltre, per salvaguardare la salute del cast e della troupe, bisogna rispettare il distanziamento sociale e indossare dispositivi di protezione (come mascherine e guanti), sanificare gli spazi di lavoro, no ai buffet ma si’ a cibo in monoporzione da consumare con posate usa e getta. Inoltre, la pausa pranzo non sara’ in massa ma scaglionata per evitare assembramenti. Il documento, composto da ventidue pagine, e’ stato sottoposto ai governatori di New York e Los Angeles (le zone piu’ colpite dalla pandemia), Andrew Cuomo e Gavin Newsom.