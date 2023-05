Claudio Baglioni torna al cinema: arriva il film concerto “con le canzoni cemento della mia carriera”

Foto di Roberto Panucci

ROMA – L’anno scorso, dal 3 al 19 giugno, Claudio Baglioni diventava il primo artista pop ad aprire la stagione lirica del Teatro dell’Opera di Roma. Sullo sfondo le Terme di Caracalla. Oggi quei 12 concerti diventano un film evento, al cinema solo il 15, il 16 e il 17 maggio distribuito da Medusa Film e prodotto da Friends & Partners e Come srl.

Il cantautore, così, torna sullo schermo con ‘Tutti su! Buon compleanno Claudio’: ovvero i live che sono stati anche occasione per festeggiare i 70 anni di Baglioni. “È un sottotitolo che mi imbarazza un po’- ammette sorridendo l’artista- ‘Buon compleanno Claudio’ non è stata una mia idea. I produttori e i distributori, pensando di farmi un regalo, hanno scelto così”.

LA SECONDA ESPERIENZA AL CINEMA

Torna Claudio perché già nel 2021 era stato protagonista di ‘In questa storia che è la mia’. Questa seconda prova “più che un film evento- dice Baglioni- è film tratto da un evento. Nel 2021 avevano fatto una trasposizione del mio ultimo disco al Teatro dell’Opera di Roma fatta con l’idea di essere proiettata nelle sale. In questo caso è veramente una ripresa di qualcosa che è accaduto. Abbiamo visto- continua- come tante cose possano essere raccontate anche meglio di quello che può accadere in un concerto dal vivo che dalla sua ha la particolarità di quel momento, ma nella quale non riesci ad assorbire tutto”.

E in questa nuova avventura – “registrata perché non volevamo si perdesse nella nostra personale memoria”- così, Baglioni racconta le storie oltre le canzoni, negli sguardi, nei gesti, nelle movenze dei performer che lo hanno accompagnato sul palco.

Con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini, sono 123 le persone che hanno illuminato le Terme di Caracalla. Musicisti, coristi, ballerini e non solo. L’autore di successi come ‘Avrai’, ‘Questo piccolo grande amore’ e ‘E tu’ ha confezionato “un racconto multidisciplinare” in cui tutto parla.

UNO SPETTACOLO CORALE CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI GIULIANO PEPARINI

“È un percorso che io ho cominciato 33 anni fa circa, nel 1989/1990- spiega- allora volevo già tentare come forma espressiva dal vivo un’espressione in cui si mettessero insieme più discipline”. E il Baglioni nazionale ricorda come la “prima esperienza video-registrata e video-diretta fu allo stadio Olimpico di Roma con Duccio Ferzano”. Era il 1998. E proprio lui è il regista di ‘Tutti su!’.

UNA SCALETTA RICCA DI SUCCESSI

Corale e d’impatto, i concerti a Caracalla sono un viaggio (anche visivo) nei brani di Baglioni che oggi sono grandi classici. Dai pezzi più recenti a quelli che hanno fatto la storia, quelli degli Anni 70 che Claudio definisce “il cemento della mia carriera, il basamento che, forse, mi permette ancora di fare questo mestiere”. Claudio, però, ammette di non avere brani preferiti: “Apprezzo certe cose che penso di aver scritto bene, sul piano armonico e melodico. Che non sono pretenziose, che sono emozionanti e sincere. In questo concerto, verso la metà, c’è un brano che amo tantissimo e che non faccio quasi mai. Si chiama ‘Fammi andar via’. È una canzone che sento molto e che mi commuove”.

ouverture TUTTI SU

IO SONO QUI

DODICI NOTE

ACQUA DALLA LUNA

UN PO’ DI PIÙ

COME TI DIRÒ

QUANTE VOLTE

MAL D’AMORE

E ADESSO LA PUBBLICITÀ

IO ME NE ANDREI

CON TUTTO L’AMORE CHE POSSO

QUANTO TI VOGLIO

FAMMI ANDAR VIA

W L’INGHILTERRA

POSTER

NOI NO

BUONA FORTUNA

STRADA FACENDO

AVRAI

MILLE GIORNI DI TE E DI ME

VIA

LA VITA È ADESSO

QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE

AMORE BELLO

E TU

SABATO POMERIGGIO

E TU COME STAI

IL PROSSIMO TOUR “ATUTTOCUORE”

Da settembre, Claudio Baglioni tornerà in tour con gli show intitolati ‘Atuttocuore’, sempre realizzati in collaborazione con Peparini e in spazi speciali. Saranno sei live allo Stadio Centrale del Foro Italico a Roma (21-22-23 e 28-29-30 settembre), 3 all’Arena di Verona (5-6-7 ottobre), 3 al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo (12-13-14 ottobre) e 2 all’Arena della Vittoria di Bari (20-21 ottobre).

“Stiamo lavorando per avere la dimensione ottimale- spiega Baglioni- per il prossimo appuntamento abbiamo scelto ancora una dimensione che non è ancora quella spaziale degli stadi. Lo stadio è autenticamente l’ultimo posto in cui si dovrebbe fare un concerto”.

IN FUTURO GLI STADI

Sarà tra i prossimi progetti: “L’ultima cosa che farò sarà tornare in uno stadio, ma per adesso la nostra dimensione è quella di questi spazi in cui l’ultima persona è a un massimo di 20 metri dal palco”. I biglietti sono disponibili su tutte le piattaforme digitali e nelle rivendite autorizzate.