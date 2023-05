Bartender da tutto il mondo al Roma Bar Show

ROMA – La cultura del bere e dell’ospitalità, le eccellenze del bartending, non solo italiane ma anche mondiali, e poi migliaia di brand e operatori della miscelazione. Con il Roma Bar Show, in programma il 29 e 30 maggio negli spazi dello storico Palazzo dei Congressi, in città è festa. La manifestazione, alla sua terza edizione, si posiziona al livello internazionale come una due giorni imperdibile per gli addetti ai lavori. Ma c’è di più, con il suo ‘fuori salone’ il Roma Bar Show si apre alla città e anche la città è pronta a supportare e promuovere la prossima edizione. A confermarlo il patrocinio dell’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e la presenza in conferenza stampa dello stesso assessore, Alessandro Onorato.

COSA VISITARE AL ROMA BAR SHOW

Primo e unico appuntamento italiano del settore, al Roma Bar Show si potrà visitare Piazza Italia, l’area espositiva interamente dedicata al nostro Paese, che vanta una tradizione secolare come quella della ‘Spirit Industry’; conoscere i brand che fanno della tradizione un tratto distintivo del proprio lavoro e distillerie riconosciute in ambito internazionale, fino alle ultimissime ‘new entry’ che si stanno posizionando nel mercato italiano oltre alla ricchissima tradizione liquoristica. Ancora ecco il ‘Mexican Village’ e il suo stage che accoglieranno i visitatori nella splendida terrazza del Palazzo. E infine non mancheranno gli appuntamenti con i brand nelle ‘tasting room’, un’area dedicata al mondo del caffè con il Coffee Village e ovviamente un’ampia offerta di food. Menzione a parte per l’Educational Program di RBS2023, che vedrà ospiti internazionali affrontare tematiche di attualità nella bar industry quali inclusività e sostenibilità, ma anche l’evoluzione della miscelazione e del mondo dei bar.

ALCUNI OSPITI DEL ROMA BAR SHOW 2023

Tante le protagoniste femminili, imprenditrici e bar tender come Julie Reiner, mixologist e bar owner conosciuta per il suo contributo nell’innovazione della miscelazione in USA, nonché giudice della serie Netflix ‘Drink Masters’. Il cartellone, ricchissimo di appuntamenti e ospiti, porta per esempio in città, da Barcellona, Giacomo Giannotti e Margarita Sader del ‘Paradiso’, il ‘Best Bar Award 2022’. I due saranno accompagnati da Martin Hudak e Stefano Catino e parleranno di cosa occorre per diventare il miglior bar al mondo. Sarà comunque facilissimo incontrare eccellenze del bartending direttamente da Tokyo, Sidney, Singapore, Berlino o Londra. Una due giorni dunque in cui fare il giro del mondo tra cocktail, session di incontri e masterclass. Ma Roma Bar Show non è solo un punto di riferimento per gli operatori professionali e per il marketplace privilegiato, lo è per tutta la città di Roma, Capitale indiscussa di un indotto e di un’immagine del vero Made in Italy.

L’IMPEGNO DELL’ASSESSORE ONORATO A SUPPORTARE LA MANIFESTAZIONE IL PROSSIMO ANNO

“Un’iniziativa geniale e fondamentale per Roma – ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato – Stiamo cercando di lavorare affinché il turismo non sia più un turismo casuale com’è sempre stato. La nostra Capitale ha sempre vissuto adagiandosi sul patrimonio della città ma questo non è sufficiente. Questa è un’iniziativa geniale perché tocca vari settori. Il concetto del bartending ha bisogno di un innalzamento della qualità, ha bisogno di una forma di responsabilizzazione del consumo e questi sono tutti aspetti che il Roma Bar Show in maniera del tutto autonoma ha messo in campo. L’idea del Comune è sostenere questo progetto. La manifestazione porterà a Roma migliaia di professionisti e centinaia di appassionati, proprio perché Roma in questo settore sta un passo avanti. Per questo è nostro dovere sostenere queste iniziative e far sì che diventino di tutta la città. I grandi eventi generano economia, posti di lavoro e un’immagine nuova della città. Ecco perché vogliamo sostenere dalla prossima edizione il Roma Bar Show anche magari con un piano triennale. Nei prossimi mesi – conclude l’assessore – Roma cambierà totalmente volto anche per la qualità dell’offerta. Oggi abbiamo un terzo dei posti letto 5 stelle lusso rispetto a Milano. Tra 3 anni avremo invece il trenta per cento in più dei posti letto 5 stelle lusso di Milano. Non è per fare gli elitari ma esiste un mondo che non intercettiamo e che invece ha grande capacità di spesa. Il Roma Bar Show costituisce un’offerta in più per tutto questo, quest’anno parteciperemo ma il prossimo concretizzeremo la nostra collaborazione”.

LA FINALE ITALIANA DEL ‘WORLD CLASS’ AL ROMA BAR SHOW

Roma Bar Show sarà anche per questo 2023 la location che ospiterà la finale italiana del World Class, in programma martedì 30 maggio nell’Auditorium del Palazzo dei Congressi, e la finale mondiale del contest Art of Italicus che inaugurerà il Bar Show con un pre-opening party nella serata di domenica 28 maggio.

Il Roma Bar Show è ideato e organizzato da Andrea Fofi, Giuseppe Gallo, Fabio Bacchi e Jerry Thomas Project, tra i partner di questa nuova edizione anche ATAC, l’azienda per la mobilità di Roma Capitale, per sostenere gli spostamenti green e responsabili, grazie alla quale sarà possibile raggiungere la location con bus e metropolitane brandizzate, e i possessori di Metrbus Card potranno accedere con una riduzione del biglietto.