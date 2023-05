Coro da stadio in chiesa in attesa dello scudetto. Prete e fedeli cantano: “Napoli torna campione”

ROMA – Spopola su TikTok il video di una comunità parrocchiale che insieme al parroco si cimenta in una insolita preghiera per la vittoria dello scudetto del Napoli. Un utente ha infatti condiviso sulla famosa piattaforma social le immagini di una Chiesa dove prete e fedeli cantano il popolarissimo coro da stadio del Napoli: “Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”.

La città tutta, intanto, è in fermento per la partita Udinese- Napoli che si disputerà questa sera. Sarà il giorno giusto per festeggiare la vittoria aritmetica del campionato?