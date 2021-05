Mourinho alla Roma ‘de botto, senza senso’: i tifosi esultano sui social

ROMA – L’annuncio inatteso della Roma che ufficializza José Mourinho come nuovo allenatore per la prossima stagione ha mandato in estasi la sponda giallorossa del Tevere. Proprio mentre Maurizio Sarri – favorito dai bookmakers – sembrava materializzarsi a Trigoria, ecco che, a sostituire Fonseca, arriva un altro portoghese, di lignaggio e ‘pedigree’ decisamente più alto, forse “troppo bello per essere vero”.

LEGGI ANCHE: Calcio, Mourinho è il nuovo allenatore della Roma

“Grazie Roma”, “Ho i brividi per l’emozione”, “Ci state prendendo in giro?”. Questi i commenti topici per un allenatore di caratura internazionale, capace di portare una squadra italiana – l’Inter 2009/2010 – alla vittoria del triplete. E proprio i supporter nerazzurri sembrano proprio quelli che hanno risentito di più dell’annuncio.

Ora freschi campioni d’Italia con Antonio Conte, negli anni passati hanno a lungo sperato per il ritorno dello ‘Special One’ a Milano. Ritorno che però non c’è mai stato.

MOURINHO ALLA ROMA: I COMMENTI DEI TIFOSI INTERISTI SUI SOCIAL

“Mourinho è solo nerazzurro”, “Trattatecelo bene”, “Buona fortuna”: così gli interisti sotto i profili della Roma. Tifosi più rassegnati che arrabbiati e delusi dalla scelta del loro ex allenatore, che presto sarà nella Capitale. Nei primissimi minuti dall’annuncio, lanciato soltanto tramite i canali social, tanti hanno pensato a uno scherzo o – peggio – a un attacco informatico ai danni dei profili ufficiali giallorossi. Quando poi però la notizia è stata confermata – con tanto di “Daje Roma” da parte di Mourinho – i giallorossi hanno manifestato tutta la loro gioia.

E c’è già chi pensa allo “Scudo”. “Così, de botto, senza senso”, hanno commentato in tanti, citando gli sceneggiatori della serie tv ‘Boris’. Mentre altri hanno più ‘semplicemente’ “rischiato l’infarto” e si sono “sentiti male”. Non sono però solo i tifosi ad essere in fibrillazione. Il titolo della Roma infatti vola in Borsa e ha già – alle ore 16.08 – guadagnato oltre 18 punti percentuale, facendo salire il prezzo delle azioni giallorosse da 0,26 euro a 0,33.

La notizia è stata immediatamente ripresa da numerose redazioni nazionali ed estere. Da ‘A Bola’ – il più importante quotidiano portoghese – a ‘Mundo Deportivo’ a ‘L’Équipe. Tutti gli organi di stampa che parlano di sport hanno sottolineato l'”imprevedibilità” e la “comunicazione spiazzante” dell’accordo, che arriva a pochi giorni dal ritorno della semifinale di Europa League che vedrà la Roma scendere in campo contro il Manchester United.

La gara di andata – o per meglio precisare il secondo tempo – è stata la Caporetto di Fonseca, che dall’1-2 si è fatto rimontare fino a subire un sonoro 6-2. Il punteggio lascia ridotte al lumicino le speranze dei giallorossi di accedere alla finale di Danzica. Per i pochi tifosi rimasti fedeli a Fonseca, la conquista dell’Europa League rappresentava una forte referenza per la sua permanenza. Ma i Friedkin hanno giocato d’anticipo e l’ex Shaktar è pronto a dire addio alla società il 30 giugno prossimo, allo scadere di questa stagione. Tuttavia la palla rimane sempre rotonda e la Roma ha abituato a recenti rimonte europee all’inizio quasi impossibili da immaginare. La strada che porta al futuro della Roma è stata però ormai tracciata e parla la lingua sfacciata, tagliente ed imprevedibile dello ‘Special One’, José Mourinho.

(Foto da Facebook As Roma)