Patuanelli: “Bonus autonomi passa a 800 euro e arriverà in tempi rapidi”

ROMA – Il ministro allo sviluppo economico, Stefano Patuanelli conferma che il bonus per gli autonomi in seguito alla crisi economica provocata dal Covid-19, salira’ da 600 a 800 euro e verra’ erogato in tempi rapidi. Durante l’audizione alla Camera nelle commissioni riunite Finanze e Attivita’ produttive sul dl imprese, l’esponente del Governo spiega: “Oggi si e’ investito nell’attuare la misura dei 600 euro, la riprogrammiamo, magari tarandola e rafforzandola, aumentando sia il numero di mensilita’ che l’importo. E’ fondamentale perche’ sara’ una misura immediatamente operativa, per cui le nuove tranche di 800 euro avremo modo di erogarle immediatamente, in pochissimi giorni dopo l’approvazione del decreto”.

Patuanelli aggiunge: “Oggi possiamo dire che sono quasi 3,2 milioni le persone che hanno ricevuto l’indennizzo” dei 600 euro.