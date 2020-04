Coronavirus, Mauri: “Stop polemiche, Salvini e Fontana siano responsabili”

“Non c’e’ nessun allarme sociale”, l’attenzione del Viminale e’ rivolta alla “criminalita’ organizzata” che “provera’ ad approfittare in tutti i modi della situazione”. Lo dice Matteo Mauri (Pd), viceministro dell’Interno.

Intervistato dall’agenzia Dire, Mauri precisa: “Non si e’ verificata nessuna situazione particolare, bisogna ridimensionare molto le notizie circolate. In questo momento la tenuta c’e’ tutta, non c’e’ un allarme sociale, anche perche’ come abbiamo sempre detto e’ garantito l’approvvigionamento del cibo e delle medicine per cui tutti possono vivere in assoluta tranquillita’, non c’e’ bisogno di affollare i supermercati o altro”.

L’attenzione, spiega, e’ rivolta ad altro: “Non possiamo dimenticarci che la criminalita’ organizzata provera’ ad approfittare in tutti i modi della situazione, ci sta gia’ provando. Al ministero degli Interni abbiamo tutta l’attenzione del caso, stiamo gia’ intervenendo, e’ chiaro che la risposta deve essere di carattere e di ordine pubblico, ma serve soprattutto una risposta economica e sociale che e’ esattamente quello che abbiamo fatto con i provvedimenti di questi giorni e di queste settimane. Quando mettiamo a disposizione 25 miliardi tirati fuori in due giorni per andare incontro ai lavoratori dipendenti e per garantire la cassa integrazione; quando mettiamo le risorse per le imprese per evitare che vadano in estrema difficolta’; quando mettiamo 400 milioni a disposizione per l’acquisto di cibo per i cittadini piu’ fragili facciamo esattamente tutto quello che serve per evitare che ci siano problemi di carattere sociale oltre che per rispondere alle esigenze vere delle persone”.