Il numero anti-violenza sulle bottiglie del latte, la campagna Coop per le donne

BOLOGNA- Un litro di latte contro la violenza di genere. Coop Alleanza 3.0 mette il numero d’emergenza 1522 sulle bottiglie del latte e in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, torna con la campagna solidale “Noi ci spendiamo, e tu?”.

“NOI CI SPENDIAMO, E TU?”

Per tutto novembre soci e clienti acquistando il latte Coop Uht parzialmente scremato (nella speciale confezione ‘Coop dice no alla violenza sulle donne’ con sopra stampato il numero antiviolenza e antistalking 1522), i nettari e le confetture Frutti di pace e la borsa in tela realizzata da Diana Ejaita (illustratrice della testata “The New Yorker”), contribuiranno a sostenere 35 realtà impegnate a contrastare la violenza sulle donne nei territori in cui è presente Coop Alleanza 3.0, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. In Emilia-Romagna saranno nove le realtà beneficiarie.

INCONTRI CON ESPERTI E TESTIMONI

Oltre alla raccolta fondi, saranno organizzati anche incontri per parlare del fenomeno con esperti o testimoni e continuare l’opera di sensibilizzazione e informazione sulla violenza di genere. A tutela delle donne sono in arrivo anche altre novità: sulle confezioni dei prodotti a marchio Coop sarà progressivamente inserito, dai prossimi mesi, un messaggio discreto che invita a contattare, se vittime di violenza o stalking, il numero d’emergenza gratuito 1522.

NUMERO DI EMERGENZA ANCHE SUGLI SCONTRINI

Un’iniziativa per favorire la conoscenza del servizio che consente di attivare un primo contatto e avviare percorsi di aiuto per donne che vivono nella paura o hanno già subito episodi di violenza o stalking. Inoltre, dal 14 al 27 novembre sugli scontrini emessi dalla cooperativa comparirà il messaggio che invita all’utilizzo del numero 1522. Nel 2021 la campagna ‘Noi ci spendiamo, e tu?’ ha sostenuto con quasi 80.000 euro le associazioni e i centri antiviolenza territoriali attraverso l’1% delle vendite dei prodotti Solidal Coop e Frutti di Pace acquistati a novembre.

